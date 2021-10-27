Износ троллейбусов в Нижнем Новгороде составляет свыше 92%

Инвентарный парк МП «Нижегородэлектротранс» составляет 280 трамваев и 220 троллейбусов. Степень износа трамваев составляет 83,4%, троллейбусов - 92,9%. При этом средний возраст трамваев – больше 25 лет, а троллейбусов – больше 17 лет. Об этом на заседании городской Думы рассказал глава предприятия Андрей Шекунов.

- Что нам позволяет держаться на плаву? В 2019 году мы получили 11 трамваев от Москвы, в 2020 году – мы получили 10 трамваев и 30 троллейбусов, в этом году – 40 троллейбусов. Сейчас стоит вопрос, как получить еще 35 единиц трамвайных вагонов из Москвы.

По словам главы предприятия, подаренные трамваи из Москвы были выпущены еще в 1987 году. В 2011 году был проведен их капитальный ремонт.