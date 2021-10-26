Две новые детские площадки появились в Московском районе Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Две новые детские площадки появились в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, они расположены в Московском районе по адресам: улица Чаадаева, д. 13 и улица Ярошенко, д.3.

- Именно по этим двум адресам было зарегистрировано больше всего обращений местных жителей с просьбами об установке игровых комплексов. Глава города Юрий Шалабаев принял решение о выделении средств на данные проекты из городского бюджета, - отметил глава администрации Московского района Владимир Кропотин, который вместе с горожанами принял в эксплуатацию новые площадки.

По словам подрядчика, перед установкой сделали подготовительные работы: демонтировали старые элементы, площадки выровняли, установили двухслойное травмобезопасное покрытие и смонтировали ограждение.

- Затем установили современные игровые комплексы, песочницы, счеты, качалки-балансиры, карусели и качели. Кроме того, для удобства взрослых на обеих площадках установлены лавочки. А для поддержания чистоты - урны, - добавил он.

Примечательно, что все работы проходили в тесном контакте с жителями. Нижегородцы просили установить дополнительное освещение и дорожки на подходе к площадке на улице Чаадаева.

- Мы очень ждали завершения ее установки, тем более у нас рядом детский сад. Уже с утра приходят мамы с детками. И еще очень радует, что висят правила пользования площадкой, - поделилилась жительница улицы Чаадаева Ольга Минькова.

Местные жители также отметили, что теперь их самая важная задача - сохранить десткие площадки и оградить их от недобросовестного отношения людей.