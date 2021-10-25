Шесть дворов на Автозаводе в Нижнем Новгороде благоустроят за 6,4 млн рублей

Придомовые территории шести многоквартирных жилых домов благоустроят в Автозаводском районе. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Дворовые территории около шести многоквартирных жилых домов благоустроят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На эти цели направят 6,4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проведут за счет сэкономленных средств по программе «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время известно, что под благоустройство выбраны следующие территории: улица Львовской (№ 10, 12); улица Героя Васильева (№15); проспект Ильича (№ 36, 38А, 43). Согласно проекту, там приведут в нормативное состояние дорожное покрытие проездов и тротуаров, обустроят парковки и площадки для сбора мусора, также во дворах будут установлены лавочки и урны.

- Подрядчик уже приступил к работам во дворе домов №36 и №38А по проспекту Ильича, - уточнили в администрации Автозаводского района.

Напомним, что ранее в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на Автозаводе благоустроили придомовую территорию дома 1А по улице Красноуральская.

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