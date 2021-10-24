Ректор НГЛУ Жанна Никонова: «Проект для талантливых детей из дальних районов «Первый шаг» необходимо сделать федеральным»

В кастинге проекта приняли участие 67 юных дарований из Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей. ФОТО: НГЛУ имени Добролюбова.

В «Точке кипения» НГЛУ им.Н.А.Добролюбова состоялся кастинг меценатского проекта «Первый шаг», помогающего талантливым маленьким детям из небольших городов и сел под руководством опытных наставников пробивать себе дорогу на большую сцену. В этом году «Первый шаг» будет проводиться в восьмой раз при поддержке Фонда президентских грантов, призовой фонд составит 175 тысяч рублей.

С утра и до вечера 23 октября артисты в возрасте от 6 до 10 лет, подавшие заявку на кастинг, и их родители приходили в «Точку кипения НГЛУ» и представляли свои творческие номера руководству проекта в номинациях «Юный вокалист», «Маленький актер», «Юный танцор», «Юный музыкант».

По словам организатора, директора АНО «Центр развития и поддержки талантов «Признание» Ольги Клименко, для участия в проекте поступило более 250 заявок. На второй тур - очный кастинг – были приглашены 67 юных дарований. По итогам второго тура будет принято решение, кто останется на проекте и будет работать с наставниками для подготовки к выступлению на Гала-концерте. Финал проекта состоится 12 декабря в Большом актовом зале НГЛУ им.Н.А.Добролюбова. Победители получат гранты на дальнейшее участие в авторитетных культурных фестивалях и конкурсах страны.

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова выступает генеральным партнером сезона проекта 2021 года.

«И это было обусловлено несколькими факторами, - говорит ректор университета, Лидер «Точки кипения НГЛУ» Жанна Никонова. - Работа с одаренными детьми проходит красной нитью через все наши образовательные программы: через программы работы со студентами, через программы профориентационной работы со школьниками.

Неудивительно, что Агентство стратегических инициатив поддержало идею сделать одним из треков «Точки кипения НГЛУ» трек «Таланты». И, конечно, федеральный проект «Первый шаг» будет настоящей изюминкой работы этого трека. Я думаю, что совместной работой мы сможем его масштабировать через сеть «Точек кипения», чтобы у как можно большего количества ребят со всей страны появился шанс реализовать свои таланты. Кроме того, на базе НГЛУ уже два года функционирует Продюсерский центр, участники которого получают возможность лично общаться с известными артистами, узнавать их секреты мастерства, продвигать собственное творчество. В коллаборации с экспертами проекта «Первый шаг» Продюсерский центр НГЛУ получит новый импульс развития, а сам проект шагнёт в студенческую среду».

На гала-концерте проекта, который состоится 12 декабря в НГЛУ в качестве членов жюри выступят Роман Калькаев - педагог по актерскому мастерству, актер Московского театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой и Наталья Кривопуст - музыкальный руководитель Детско-юношеской фольклорной студии «Наследие» при Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.