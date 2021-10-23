Мужчина утонул в реке Сундовик в районе Лыскова 23 октября

В Лысковском районе Нижегородской области местные жители извлекли тело мужчины из реки Сундовик. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области утром в субботу, 23 октября

Происшествие произошло 23 октября в 10:50. Обстоятельства происшествия уточняются.

- Сотрудниками полиции из акватория реки Сундовик извлечено тело мужчины, 1977 г.р. Обстоятельства гибели - устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

К сожалению, несчастные случаи на воде происходят в регионе довольно часто. Только за лето 2021 года, с 1 июня по 31 августа, в Нижегородской области утонули 74 человека, среди них 9 детей.

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