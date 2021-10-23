Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся обратно из-за неполадок с шасси

Вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок с шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта.

Происшествие произошло 22 октября. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 выполняюший рейс SU6230 Нижний Новгород – Москва через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт имени Чкалова.

- В соответствии с требованиями по безопасности полетов в аэропорту была объявлена тревога. Посадка прошла 22 октября в 17.55. Авиакомпанией оперативно было принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Рейс будет выполнен после 21.00 (мск). Пассажирам предоставляются напитки и горячее питание, - сообщил официальный представитель авиакомпании.

Известно, что на борту находилось 85 человек и 5 членов экипажа. В результате вынужденной посадки самолета никто не пострадал.

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