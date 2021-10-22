Морская капуста и индейка появились в меню нижегородских школьников

Питание в школе №85. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Блюда из морской капусты и индейки добавили в меню нижегородских школьников, сообщает пресс-служба городской мэрии. Глава города Юрий Шалабаев проверил качество питания в школе №85 областного центра.

- Недавно включили в школьное меню блюда из индейки. Сейчас по заданию МБУ «Дирекции по организации питания» производитель начал поставлять морскую капусту без уксуса. Это один из самых полезных продуктов, надеюсь, что нижегородские школьники оценят его по достоинству, сказал мэр.

По его словам, вопрос по организации питания в школах всегда будет открытым. Можно обсуждать и пробовать добавлять новые продукты, но все изменения должны быть согласованы с Роспотребнадзором.

В школе мэру ответили, что качество питания регулярно проверяют родители учеников.

-У родителей иногда возникают вопросы и замечания. Пожелания родителей мы передаем организатору питания. Это действительно такая живая и ежедневная работа, - подчеркнула директор школы №85 Татьяна Мацкевич.

Также было отмечено, что регулярно перед подачей питание проверяют и пробуют, а результаты записывают в специальный журнал.

Помимо морской капусты в меню имеются, например, йогурты, фрукты, запеканки, борщ и даже курица с ананасами.