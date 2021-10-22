Многодетные семьи смогут оплачивать парковки в Нижнем Новгороде по льготному тарифу

Льготами могут пользоваться не только родители, но и опекуны. Фото: Павел Дацковский Фото: Архив "КП"

Список пользователей, которым будут предоставлены льготы при оплате парковок в Нижнем Новгороде может быть расширен. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, уже подготовлены соответствующие поправки в решение Гордумы. Так, по словам директора нижегородского отделения «Мегафона» Максима Бартыкова, к льготной категории также хотят причислить многодетные семьи.

- Мы поддерживаем предложение расширить список льготников и включить в него многодетные семьи. В настоящее время с администрацией города вносим необходимые изменения», - сказал он.

Льготы распространяются на участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, имеющих личное авто, а также одного из родителей (опекунов, попечителей) в многодетной семье и владельцы электромобилей. Также по льготному тариф будут платить резиденты, проживающие рядом.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, процесс ввода платных парковок отнюдь не быстрый. При принятии решений необходимо учитывать мнение горожан и других участников этого процесса.

- Поскольку до старта работ всех платных парковок еще есть время, администрация города готова максимально учесть предложения горожан. Например, на данный момент расширяется список льготных категорий и прорабатывается вопрос об усовершенствовании оплаты парковок, - добавил Шалабаев.

Напомним, места на нижегородских парковках будут стоить резидентам 3 тысячи рублей в год.