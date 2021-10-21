Жители Балахны пожаловались на затопление подвалов фекалиями

Жители многоквартирных домов в городе Балахна Нижегородской области пожаловались на затопление подвалов фекалиями. Как рассказала местная жительница Валентина, подтопление коснулось домов на улице ЦКК.

- Вонища в квартирах дышать нечем! Обращались везде во все инстанции, результата никакого. Одни отписки, -рассказала женщина.

По ее словам, проблема подтопления стоками длится уже не первый год.

- Первый раз такое было в 2012 году в декабре. Аварию устранили. А последние два года - это жуть какая - то. Ни одного дня у нас не было сухого подвала, - добавила она.

В подкрепление своих слов женщина разместила в соцсетях ответ от администрации балахнинского муниципального округа, в котором говорится следующее:

- Управляющая компания ООО «Балахна дом» после каждой аварийной ситуации проводит работы по осушению и уборке подвального помещения. На сегодняшний день подвальное помещение, расположенное по адресу город Балахна улица ЦКК, 2 осушено.

Этот ответ женщина получила 14 октября. Однако, по состоянию на утро 21 октября подвал все еще затоплен.

- Да, так все и осталось! – подтвердила Валентина.

Корреспондент «Комсомолки» попытался разобраться в случившемся и отправил запрос в районную администрацию. Там ответили, что всему причиной авария, которая уже устранена.

- На канализационной насосной станции произошла аварийная ситуация, так как в насосы попали запрещенные к сбрасыванию в канализацию предметы. В настоящее время КНС работает в штатном режиме, - сообщили в ответном письме.