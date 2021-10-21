План по замене теплосетей выполнен на 70% в Нижнем Новгороде

План по замене сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде выполнен на 70%. В рамках ремонтных работ в 2021 году должно быть переложено 133 километра трубопроводов. Об этом сообщил заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Сергей Самсонов на заседании городской Думы.

- При этом объем замены трубопроводов в рамках подготовки к отопительному периоду выполнен. Объем финансирования работ по замене теплосетей за счет всех источников финансирования составляет 1,2 миллиард рублей, - подчеркнул чиновник.

Напомним, что отопительный сезон в городе стартовал 15 сентября, так в течение пяти суток теплом были обеспечены социальные учреждения, а уже с 24 сентября и жилые дома. Однако за период с 20 сентября по 1 октября на телефоны горячих линий поступило свыше 11 тысяч обращений о полном и частичном отсутствии отопления.

- Если взять во внимание не только жалобы, которые зафиксировал ваш департамент, но и жалобы в соцсетях на отсутствие тепла, то, думаю, их количество кратно увеличится. Мы снова фиксируем то, что виноваты ДУКи, но не ведем с ними работу, – высказался Руслан Станчев.

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