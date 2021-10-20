108 протоколов составили за нарушение COVID-мер в Нижегородской области

За прошлую неделю в Нижегородской области составлено 108 протоколов за нарушение противоэпидемиологической безопасности. Так, в период с 11 по 17 октября на рыках, в магазинах, кафе и ресторанах проведено более 4 тысяч проверок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рейды проводят специальные рабочие группы, в которые входят представители Роспотребнадзора и сотрудники полиции.

В настоящее время больше всего объектов проверили в Богородском, Сеченовском районах и городском округе Кулебаки. От 145 до 180 проверок провели в Лысковском, Сосновском районах и городском округе Выкса. Хорошо работают рабочие группы и в Арзамасском, Городецком, Гагинском районах и Павловском муниципальном округе.

Кроме того, есть районы, где мониторинг за соблюдением эпидемиологических ограничений на порядок ниже.

- Мы проводим с ними работу и рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация будет исправлена, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Всего в 2021 году в регионе было организовано свыше 115 тысяч патрулей, а по результатам рейдов составлено 2 823 протокола.

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