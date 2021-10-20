Новым начальником ГЖД назначен Сергей Дорофеевский

Новым руководителем Горьковской железной дороги стал Сергей Дорофеевский. Руководящему составу его представил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сергей Александрович - человек на железнодорожном транспорте не новый, состоялся как руководитель на Октябрьской железной дороге, - подчеркнул Олег Белозёров. - Абсолютно уверен, что дорога под его руководством сможет не только удержать достигнутую планку, но и добиваться новых значительных результатов.

Тем временем губернатор Нижегородской области отметил, что правительство и ГЖД являются надёжными партнерами в развитии региональной экономики и в реализации соцпрограмм. Также в будущем ожидается множество проектов, направленных на улучшение транспортного сообщения.

- Например, это касается повышения качества транспортного обслуживания населения, модернизации железнодорожной инфраструктуры, проекта «Городская электричка», - рассказал Глеб Никтин.

Известно, что ранее занимавший эту должность Анатолий Лесун покинул пост 25 сентября 2021 года, так как его избрали депутатом в ГосДуму.

СПРАВКА:

Сергей Александрович Дорофеевский родился 19 декабря 1970 года в городе Кемь Карельской АССР. В 1993 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Трудовую деятельность начал дежурным по станции Паньгома Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги. В дальнейшем прошел трудовой путь от дежурного по станции до начальника Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». С февраля 2018 года и до настоящего времени был первым заместителем начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».