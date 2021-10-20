Третий амфитеатр возводят на Стрелке в Нижнем Новгороде

Работы по созданию круглого амфитеатра начаты на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».

В настоящее время уже выполнен амфитеатр «Спуск к воде», завершен амфитеатр «Стрелка». Также установлены бетонные скамейки с деревянными настилами, размещены лавки. Рабочие выполняют монтаж детской площадки и озеленение территории.

- Вдоль реки Волги установлены две Шуховские башни, которые подсвечены архитектурной подсветкой, - добавили в организации.

Работы по укладке сетей на территории Стрелки выполнены на 90%, а мощение и асфальтирование дорожек завершено на 80%.

Помимо этого, активно ведутся работы в концертном зале - установлен фундамент и каркас здания, выполнено устройство фасадов, проложены наружные сети. Подрядчик устанавливает окна и двери, монтирует кровлю. Также выполняется устройство противопожарных резервуаров, а каркас здания покрывают огнезащитным составом.

Отмечается, что территорию Стрелки планируют открыть для посещения до конца текущего года.