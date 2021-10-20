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Происшествия20 октября 2021 14:22

Ведущий инженер получил множественные переломы на территории нижегородского завода

Устанавливаются причины несчастного случая
Мария СОРОКИНА
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Ведущего инженера Правдинского радиозавода, расположенного в городе Балахна Нижегородской области, нашли на территории предприятия с множественными травмами. Как сообщили в региональной инспекции труда, это произошло утром 14 октября. Пострадавший лежал на газоне и не мог объяснить коллегам, как он там оказался. Речь мужчины была невнятной.

- Согласно медицинскому заключению, пострадавший работник получил тяжелые травмы в виде переломов костей и повреждений внутренних органов. Обстоятельства происшествия уточняются, - добавили в инспекции.

В ходе расследования специалистам предстоит выяснить причины произошедшего и принять меры для их скорейшего устранения.