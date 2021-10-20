Содержанием и уборкой открытых платных парковок займется мэрия Нижнего Новгорода

Содержание и уборка улично-дорожной сети, включая территории открытых парковок осуществляется администрацией Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили в городской мэрии.

Как указано в концессионном соглашении, концессионер ПАО «Мегафон» будет заниматься содержанием парковок закрытого типа, остальные обязательства лежат на конценденте.

Кроме того, разрабатываются документы, по которым жители находящихся рядом с парковками домов могут оформить резидентные парковочные разрешения.

- Для резидентов будут закреплены территориальные границы парковочных зон. Каждой парковочной зоне присвоен индивидуальный номер. Границы определены преимущественно в пределах квартала. При оформлении заявителем парковочного разрешения номер парковочной зоны будет установлен автоматически, - добавили в мэрии.

Также известно, что период бесплатного использования платных парковок продлен на час – с 20:00 до 8:00 в будние дни. То есть, один член семьи, сможет поставить свой автомобиль в любое, удобное ему время, а остальные – в обозначенный период.

Также в мэрии уточнили, что для уборки снега закуплено свыше 200 единиц техники, в том числе, машины, пригодные для уборки больших объемов снега.