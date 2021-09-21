207 домов расселят в Советском районе Нижнего Новгорода для последующего развития территории

207 домов расселят в Нижнем Новгороде в рамках комплексного развития территорий, сообщает региональное минграддеятельности. 23 августа состоялся архитектурный совет, на котором были рассмотрены мастер-планы двух выбранных территорий. Это территория в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской, и участок вдоль улицы Бекетова от улицы Головнина до проспекта Гагарина. Именно здесь планируется расселять дома, как указано в схеме санации территории.

Мастер-план разработан Институтом развития агломераций Нижегородской области. Общая площадь домов, попадающих под расселение, составляет 103,6 тысячи квадратных метров. Здесь планируется строить новое жилье, а также решить возникающую проблему нехватки 150 мест в детсадах и 171 места в школах. Площадь территории под развитие составляет 5,3 га.

В ходе своего выступления начальник отдела разработки проектов планировки Института Денис Федулов отметил хорошую доступность обозначенных территорий к транспортной сети. Также он отметил необходимость решения вопросов сноса незарегистрированных строений и зонирования территорий. Докладчик затронул тему развития улицы Ашхабадской, подключения к инженерным сетям и этапах освоения территорий.

Предложенные мастер-планы были одобрены и приняты за основу для дальнейшего проектирования.