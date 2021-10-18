715 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

За последние сутки на территории Нижегородской области выявлено 715 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале Сторкоронавирус.рф.

- По данным на 18 октября, за сутки в регионе выявлено 715 новых случаев заражения, - говорится в сообщении. – Общее число зараженных в регионе с момента начала пандемии составило 181 237 человек. От ковида за все это время скончались 7 206 человек. При этом полностью выздоровели 163 860 человек.

Напомним, с 6 октября на территории Нижегородской области были введены новые коронавирусные ограничения. В частности, теперь на все развлекательные и массовые мероприятия нижегородцы смогут пройти только по мультипассам. Также был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в торговых центрах.