Давид Мелик-Гусейнов назвал симптомы для госпитализации при COVID-19

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о симптомах для госпитализации при COVID-19. Инструкцией чиновник поделился в своем Инстаграме.

В первую очередь, нижегородцам советуют не паниковать и не звонить в скорую помощь в первый же день симптомов.

- Ошибки, сделанные во время паники - сложнее всего исправить, - подчеркнул министр.

Госпитализация в стационары при заражении коронавирусной инфекцией необходима тогда, когда у человека наблюдается тяжелая отдышка, из-за которой ему сложно делать рутинные дела. Например, сложно одеться или договорить без лишнего вдоха.

- Правда, нужно учитывать, что тревога тоже иногда приводит к учащенному дыханию. Важно успокоиться, - порекомендовал Давид Мелик-Гусейнов.

В другом случае у человека идет насыщение крови кислородом 94% или меньше, чтобы отслеживать этот показатель нижегородцам нужно иметь дома пульсоксиметр. Кстати, девушкам для измерения нормы кислорода в крови необходимо предварительно снять с ногтей лак.

Среди симптомов важных для госпитализации также спутанность сознания и температура, которая держится более пяти дней и никак не сбивается.

Если же у нижегородцев нет ни одного из этих симптомов, то лечиться от коронавируса можно и в домашних условиях.

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