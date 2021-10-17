К 2030 году в Нижнем Новгороде планируется обновить почти тысячу автобусов и троллейбусов

В настоящее время Нижегородская область участвует в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного транспорта. К 2030 году в регионе планируется обновить почти тысячу автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

- За период с 2017 года по настоящее время приобретено и выпущено на линию более 570 автобусов большого класса, - рассказал министр. - До 2030 года планируется обновить почти 1000 единиц подвижного состава, в том числе трамваи и троллейбусы.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области продолжается разработка новой транспортной схемы. Ее внедрение запланировано на лето 2022 года.