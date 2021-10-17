Запуск новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде планируется летом 2022 года

В Нижнем Новгороде близится к завершению разработка новой маршрутной сети. Уже в ноябре-декабре 2021 года начнется ее обсуждение с нижегородцами. В ходе этого обсуждения горожане смогут высказать все свои предложения и замечания.

- Начало ввода новой маршрутной сети планируется летом и осенью 2022 года, - рассказал в интервью «Комсомолке» министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев. – При этом все «маршрутные такси» планируется перевести на регулируемые тарифы. Там нижегородцам будут предоставлены все действующие льготы по оплате проезда и единое тарифное меню, включая бесплатные пересадки.

Ранее планировалось, что новую транспортную схему разработают к августу 2021 года. В этот документ войдут все предложения по изменению маршрутной сети, в том числе и по необходимому количеству подвижного состава.

- Перенос сроков выполнения научно-исследовательской работы связан с необходимостью достичь максимального качества результатов, - пояснил министр. - В адрес подрядчика поступило много замечаний и предложений, которые им учтены. Предварительные результаты работы уже неоднократно рассматривались на уровне руководства региона.