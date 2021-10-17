Полиция нашла 14-летнюю девочку, которую на протяжении трех дней искали в Первомайске

Полицейские нашли 14-летнюю девочку, которую трое суток искали в Первомайске.В настоящее время школьница находится дома, а её жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что утром в минувшую среду, 13 октября, девочка ушла из дома на учёбу, а после завершения уроков ушла в неизвестном направлении и пропала. В полицию обратились встревоженные родители, после чего сбор на поиск объявили и волонтёры, а по социальным сетям стали распространяться ориентировки.

- У девочки темно-русые волосы до плеч, у неё серые глаза, среднее телосложение, рост 150 сантиметров, - уточняли приметы добровольцы. - Она была одета в темно-синие брюки, белую блузку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные ботинки. Особая примета - родинка на правой щеке.

Тем временем в социальных сетях появилось известие о том, что поиски успешно завершены.

- Всем спасибо за помощь и распространение информации! - обратились члены поискового-спасательного центра «Рысь» к участникам поисков.

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