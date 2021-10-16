Театральный фестиваль им. Максима Горького открыли в Нижнем Новгороде

Первым спектаклем стал «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой. Фото: Кирилл Мартынов

Торжественное открытие десятого театрального фестиваля имени Максима Горького состоялось в Нижнем Новгороде. Первым спектаклем стала постановка «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Юбилейное мероприятие сопровождалось традиционным интермедиа перед зданием Нижегородского академического театра драмы им. Горького

- Этот фестиваль – жемчужина театральной жизни Нижнего Новгорода! Пьесы Горького входят в списки лучших произведений и постановок мира, - подчеркнула заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина. - До недавнего времени наш город носил его имя, и этот фестиваль - театральная преемственность, которая позволяет достойно вспоминать автора многочисленных произведений.

В первый вечер нижегородцы смогли насладиться спектаклем, в главной роли и режиссером-постановщиком которого стала актриса Рената Литвинова. В следующие дни зрители смогут увидеть постановки академического театра им. В. Маяковского из Москвы, Театра-фестиваля «Балтийский дом» , национального театра Белграда из Сербии и многое другое.

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