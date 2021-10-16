Рекордные 706 случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в Нижегородской области

По данным на 16 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 179 811 человек. За сутки выявлено 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом суточной заболеваемости среди нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 512 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 162 767 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 7 141 – за последние сутки умерло ещё двадцать четыре нижегородца.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место. Выше находятся Москва (6 545 человек), Санкт-Петербург (3 088 человек), Московская область (2 403 человека) и Самарская область (838 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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