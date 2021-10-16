Цены на морковь, репчатый лук, пшено и гречневую крупу снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевел репчатый лук, морковь, пшено, маргарин, гречневая крупа, вареная колбаса и черный чай. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 4 по 11 октября снизилась средняя цена на репчатый лук, теперь килограмм стоит 30,49 рублей, - говорится в сообщении. – А цена на пшено упала на 1,9%, если раньше за килограмм приходилось платить 51,13 рубль, то теперь 50,14 рублей. Цены на морковь упали на 2%, сейчас килограмм стоит 35,53 рублей, а раньше платили 36,25 рублей.

Тем временем крупа гречневая (ядрица) стоит 96,93 рублей вместо 98,41 рублей, её цена подешевела на 1,5%. Снизилась и стоимость маргарина, килограмм стоит 166,91 рублей вместо 169,78 рублей.

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