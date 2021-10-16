Вакцинация от COVID-19 иностранных граждан проводится в 13 пунктах Нижегородской области

Иностранцы могут привиться от коронавируса в 13 пунктах вакцинации в Нижегородской области. Такой информацией поделилось региональное министерство здравоохранения в своем Инстаграме.

Прививочные пункты для иностранных граждан находятся в 10 городах региона. Так, в списке адресов первым указан Нижний Новгород, здесь иностранцы могут обратиться в поликлинику №21 на улице Нестерова, 34а. Запись проводится с 08:00 до 14:00 по телефону 8-831-234-05-90.

Другой пункт вакцинации расположен в поликлинике №4 на улице Приокская, 14. Он работает в будни с 08:00 до 17:00, номер для записи - 8-831-246-20-52.

В Балахне иностранцы могут сделать прививку от COVID-19 в центральной районной больнице, находящейся по адресу: улица Олимпийская, 1. Время работы с понедельника по субботу с 08:00 до 14:00. Для записи необходимо звонить по телефону 8-831- 444-77-48.

Ещё один пункт вакцинации действует в Дзержинске в больнице №2 на Красноармейской, 8а. Запись проводится с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00. Номер для связи - 8-831-335-05-06.

На Бору прививку от коронавируса иностранцам делают в ЦРБ на улице Октябрьской. Запись ведется с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00. Звонить необходимо по телефону 8-831- 599-11-03.

В Кстово работает два прививочных пункта: один на улице Талалушкина, 14; а другой в доме №18 2-го микрорайона. Ещё вакцинацию проводят в селе Чернуха Кстовского района, там иностранцам придется добраться до улицы Троицкого. Записаться можно в будни с 10:00 до 16:00. Запись по телефону 8-831-457-93-85.

В Заволжье иностранцы могут обратиться в пункт вакцинации на улице Пирогова, 2б. Время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 11:00. Запись по телефону 8-831- 615-80-05.

В Городце вакцинацию от коронавируса для иностранцев проводят в местной ЦРБ по улице Пролетарская. Запись в будни дни с 09:00 до 11:00 по номеру 8-904-904-05-77.

В Павлово вакцинируют в ЦРБ на улице Куйбышева. Иностранцы могут обращаться туда с 09:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Номер для связи 8-831-712-16-30.

Прививочный пункт для иностранце в Выксе находится в центральной районной больнице на улице Красные Зори. Запись проводится в будние дни с 08:00 до 18:00 по номеру 8-960-168-87-91.

Ещё один пункт открыт в Арзамасе. Иностранцы могут обратиться в ЦРБ по улице 9 мая, в будние дни с 08:00 до 13:00. Номер для связи 8-831-477-73-73.

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