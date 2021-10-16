Первый снег ожидается в Нижнем Новгороде уже на следующей неделе

До настоящей зимы в Нижнем Новгороде ещё далеко, но уже на следующей неделе в городе должен выпасть первый снег.

- Нижегородцам стоит помнить, что вторая половина октября – это не просто осадки, но также и вероятность появления снега, - ранее предупреждала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», первые белоснежные хлопья полетят с неба уже во вторник, 19 октября. В течение дня температура воздуха будет колебаться от нулевого значения до +4 градусов, однако ощущаться будет как слабые минусовые температуры.

Похожее явление ожидает нижегородцев в среду (20 октября) и в четверг (21 октября). Снег не будет долговечным и обязательно растает хотя бы потому, что в пятницу и субботу в городе значительно потеплеет, температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов.

В воскресенье, 24 октября, столбики термометров вновь поползут вниз и опустятся ниже нуля, также в Нижнем Новгороде опять пойдет снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!