Экс-глава подразделения «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил условный срок за посредничество во взятке

В Нижнем Новгороде провозглашен приговор в отношении бывшего руководителя структурного подразделения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Такой информацией поделились в СУ СК России по Нижегородской области.

Суд приговорил мужчину к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в сумме 1,8 миллион рублей.

- Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, - рассказали следователи. - Приговор суда в законную силу пока не вступил.

По версии следствия, в 2020 году подсудимый был посредником в получении взятки между генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и поставщиком материально-технических ресурсов.

Взятки передавались за возможность продолжения работы в рамках договорных отношений: за поставку оборудования с фирмой из Саратова на сумму более 16 миллионов рублей, а также за невыплаченную неустойку с поставщика на сумму 1,2 миллион рублей. Таким образом, подсудимый вместе с соучастниками получал от представителей поставщика электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей и деньги в размере 200 тысяч рублей.

Также известно, что уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» находится на завершающей стадии расследования.

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