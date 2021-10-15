В Дзержинске стартует Всероссийская перепись населения.

С 16 октября в России стартует Всероссийская перепись населения. В переписи принимают участие все населенные пункты страны, в том числе и Дзержинск.

В этом году перепись будет проходить с применением новейших электронных технологий и соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Это значит, что вместо переписных листов у переписчиков будут электронные планшеты с программным обеспечением, а также обязательный «антикоронавирусный набор» – перчатки, антисептик и маски. Кроме того, переписчик должен быть одет в фирменный жилет, иметь фирменные сумку и шарф, а также предъявить жителям удостоверение (действительное только вместе с паспортом!). Кроме того, у каждого сотрудника есть бейдж с «живой печатью» от Росстата.

«Перепись дает важные данные, необходимые для экономики всей страны, - подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Она позволяет проанализировать, например, потребность в детских садах, школах, поликлиниках и больницах, дает представление о количестве жителей, постоянно проживающих в том или ином районе, их возрастной группе с целью создания новых общественных пространств. И в целом служит для разработки национальных и региональных проектов и программ в самых разных областях экономики. Поэтому я убедительно прошу всех принять участие в переписи любым удобным для вас способом».

Все результаты переписи конфиденциальны, переписчик не имеет права попросить у вас предъявить какие-либо документы, которые подтверждали бы ваши слова – паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о собственности и т.д. Кроме того, переписчиков не интересуют данные ваших банковских карт.

«В среднем каждый переписчик обходит в день примерно по 200 квартир. Вопросы, которые задаются в ходе переписи, касаются в основном социально-демографических данных – пол, возраст, дата рождения, наличие, количество и возраст детей, национальность, источник получения дохода, место постоянного проживания. Еще 10 вопросов будут заданы о жилищных условиях, - рассказывает переписчик Наталья Свистельник. – Принять участие в переписи можно несколькими способами – дождаться переписчика, самостоятельно заполнить анкету на сайте Госуслуги или дойти до ближайшего МФЦ».

Напомним, все возникающие вопросы по прохождению переписи можно задать по телефону горячей линии 8-800-707-20-20. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 21.00. С 21.00 до 9.00 на звонок ответит автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок.