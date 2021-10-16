Квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 64% с 2020 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Квартиры на вторичном рынке недвижимости Нижнего Новгорода подорожали на 64% с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата и Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В частности, если в январе 2020 года квадратный метр готового жилья в столице Приволжья стоил в среднем 66 261 рубль, то сейчас квартиры продаются по цене в среднем 108 462 рубля за «квадрат».

Самое дорогое жилье в Нижнем Новгороде традиционно находится в деловом центре, а также в Кузнечихе, Верхних Печерах, Подновье и Зеленом городе. Средний ценовой сегмент представлен в Автозаводском, Ленинском, Приокском районах, а также в микрорайоне Мещерское озеро и Бурнаковский. Самое дешевое жилье можно приобрести в Канавинском районе около железнодорожного вокзала, на Сортировке и окраинах Сормовского района.

Чрезмерный рост цен на недвижимость, который наблюдается в последние год-полтора, специалисты связывают с действием программы льготной ипотеки. Эксперты полагают, что стабилизироваться цены на рынке недвижимости смогут не раньше начала 2022 года.