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Недвижимость16 октября 2021 8:14

Квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 64% с 2020 года

Цены на недвижимость сильно взлетели за последние полтора года
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 64% с 2020 года.

Квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 64% с 2020 года.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Квартиры на вторичном рынке недвижимости Нижнего Новгорода подорожали на 64% с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата и Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В частности, если в январе 2020 года квадратный метр готового жилья в столице Приволжья стоил в среднем 66 261 рубль, то сейчас квартиры продаются по цене в среднем 108 462 рубля за «квадрат».

Самое дорогое жилье в Нижнем Новгороде традиционно находится в деловом центре, а также в Кузнечихе, Верхних Печерах, Подновье и Зеленом городе. Средний ценовой сегмент представлен в Автозаводском, Ленинском, Приокском районах, а также в микрорайоне Мещерское озеро и Бурнаковский. Самое дешевое жилье можно приобрести в Канавинском районе около железнодорожного вокзала, на Сортировке и окраинах Сормовского района.

Чрезмерный рост цен на недвижимость, который наблюдается в последние год-полтора, специалисты связывают с действием программы льготной ипотеки. Эксперты полагают, что стабилизироваться цены на рынке недвижимости смогут не раньше начала 2022 года.