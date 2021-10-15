Фильм Леонида Парфёнова, снятый к 800-летию Нижнего Новгорода, появился в открытом доступе

Фильм "Карман России" появился в открытом доступе. Фото: принтскрин видео.

Историко-публицистический фильм «Карман России», снятый к 800-летию Нижнего Новгорода студией «Намедни» Леонида Парфёнова, появился в открытом доступе. Картину можно посмотреть на канале журналиста Parfenon на Youtube.

Фильм, снятый режиссером Сергеем Нурмамедом, продолжительностью чуть более 1 часа повествует о многовековой истории купеческой волжской столицы – от ополчения Минина до «ГАЗели». Картина рассказывает о знаковых событиях в истории, экономике и выдающихся людях города. Журналистское повествование дополнено художественной реконструкцией, компьютерной графикой и анимацией.

- История Нижнего Новгорода дала редкие в России примеры частной инициативы, предпринимательства, деятельности гражданского общества. Прежде всего, им посвящен фильм «Карман России». Это наша попытка понять и показать особый тип нижегородского характера, – говорил Леонид Парфенов в своем видеообращении к зрителям премьерного показа фильма.

Премьерный показ фильма «Карман России» состоялся 16 июля на открытии кинофестиваля Горький fest, а 29 июля картина вышла в кинотеатрах 20 городов России.