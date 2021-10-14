Провалилась в яму: Как спасали «скорую помощь» в центре Нижнего Новгорода. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Настоящая спасательная операция развернулась в центре Нижнего Новгорода вечером 13 октября, где в яму на дороге угодила машина скорой помощи. Чтобы вызволить автомобиль, пришлось подгонять трактор. Видео спасательной операции в соцсетях опубликовали очевидцы происшествия.

- Ильинская 19, скорую спасают. В яму провалился. А кто-то врача ждёт, - поделились очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

На кадрах видно, что скорую помощь вытягивают канатом с помощью трактора. Только после этого машина смогла выбраться на дорогу.

- Это машина частной скорой помощи, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, за последние два дня это уже второе происшествие с участием машины скорой помощи. Накануне мы писали о столкновении скорой помощи с КАМАЗом. В результате аварии пострадали три человека – водитель и два медика. Все они доставлены в Борскую районную больницу.