Центр театрального мастерства примет участие в гастрольном проекте «Поехали!». Об этом сообщает пресс-служба проекта «Поехали!» в Нижнем Новгороде.

Так, объединяющий независимые коллективы в гастролях по четырем городам России проект пройдет с 8 октября по 3 декабря 2021 года. Нижегородский Центр театрального выступает в нем как соорганизатор и участник.

Стоит отметить, что на площадке ЦТМ с 3 ноября по 2 декабря пройдут 14 спектаклей. Например, свои работы театры post (Санкт-Петербург), Pro Art’s (Калуга), театральная компания «Июльансамбль» (Москва), временное объединение «Хронотоп» (Санкт-Петербург-Москва), театральная площадка MOÑ (Казань) и ее резиденты – театральная лаборатория «Угол», «Театр.Акт» и творческое объединение «Алиф».

- В регионах есть огромное количество независимых театральных компаний, которые делают потрясающий театр. В Москве они бывают очень редко. Мы поставили себе задачу познакомить москвичей с негосударственным театром из регионов, а регионы "подружить" друг с другом, – поделилась на пресс-конференции арт-директор проекта, директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская.

Время начала спектаклей – 19:00. Зрителю необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, сертификат об иммунизации, «Мультипасс» или отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за день до события.

Билеты и подробности можно узнать по ссылке.