Нижегородские власти назвали провокацией слухи о жалобе Глеба Никитина в ФСБ на действия Прилепина

Нижегородские власти опровергли слухи о том, что губернатор Глеб Никитин якобы обращался с заявлением в ФСБ по поводу действий сопредседателя политической партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина накануне прошедших в сентябре выборов.

Ранее в одном из СМИ появилась информация о том, что Глеб Никитин написал в ФСБ заявление на Прилепина с тем, что тот готовится совершить преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Якобы перед выборами 17-19 сентября он привез с собой в Нижний Новгород несколько сотен ополченцев с Донбасса и готовится захватить местную администрацию в случае, если его партия не получит на выборах депутатов Госдумы порядка 15% по спискам.

Однако нижегородские власти эти слухи опровергли, назвав их провокацией.

- Информация полностью не соответствует действительности. Ее распространение преследует провокационные цели. Никаких заявлений не было, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Нижегородской области.