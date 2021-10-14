Семь домов снесут в Нижнем Новгороде до конца года

Семь многоквартирных домов планируется снести в Нижнем Новгороде до конца 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры города.

Под снос попадают дома по следующим адресам:

- улица Беломорская, 2 литера А;

- улица Максима Горького, д.129А литера Б;

- улица Малая Ямская, 11А;

- улица Петряевская, 6 литера А, А1, А2, А3;

- улица Сергиевская, 18 литер Б;

- улица Сергиевская, 20 литер А, А1, А2;

- переулок Холодный, 18А литера В.

Всего в городе запланированы к сносу 22 дома, 15 из них уже были снесены. Это дома на улицах Революционой, Космонавта Комарова, Профинтерна, Дружбы, Новикова-Прибоя, Большой Перекрестной, Грузинской, Новосолдатской, Новосоветской, Лобачевского, Большие Овраги и Ударной. О том, какие объекты появятся на месте демонтированных зданий, в департаменте не уточнили.