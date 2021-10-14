Вниманию жителей частного сектора: в Нижегородской области активизировались мошенники!

«ТНС энерго НН» предостерегает своих клиентов: в Нижегородской области недобропорядочные компании вводят потребителей в заблуждение, убеждая жителей частного сектора перенести расчетный прибор учета из помещения на фасад дома.

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Представители недобросовестных компаний вводят пенсионеров в заблуждение, утверждая, что, по законодательству прибор учета теперь должен располагаться не внутри жилого дома, а на его фасаде. Данная информация не соответствует действительности – законодательство не обязывает потребителя переносить счетчик из дома на фасад.

После подписания договора, мошенники срывают пломбу и переносят прибор учета потребителя на фасад, взимая за это плату в размере 8-10 тысяч рублей, не меняя при этом счетчик на новый. Более того, срыв пломбы может быть расценен сетевой компанией, как вмешательство в работу счетчика, с последующим составлением акта о безучетном потреблении.

Еще раз обратим внимание, что мошенники выносят на фасад жилого дома обычный «комнатный» счетчик, в то время как для работы вне помещения необходим специализированный прибор учета. Из-за этого вероятность выхода из строя электросчетчика вследствие погодных условий многократно увеличивается. Это может привести к дополнительным расходам для потребителя, связанным с необходимостью установки нового счетчика.

На данный момент зафиксировано несколько подобных случаев в Сергачском и Воротынском районах.

Гражданам, пострадавшим от действий мошенников, следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы!

«ТНС энерго НН» убедительно просит своих клиентов быть бдительными и не поддаваться на уловки недобропорядочных компаний!

Также обращаем внимание граждан на то, что, согласно законодательству, с 1 июля 2020 года в частном жилом секторе устанавливать интеллектуальные приборы учета уполномочены сетевые компании. Установка новых приборов учета производится бесплатно!