Кинотеатр «Буревестник» открылся в Нижнем Новгороде после реставрации

Кинотеатр "Буревестник". Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Кинотеатр «Буревестник» открыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода после реставрации, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Выполнен ремонт кровли здания, обновлена входная группа, установлен пандус для удобства маломобильных граждан. Кром того, рабочие провели реставрацию фасада и вернули ему исторический желтый цвет.

Глава города Юрий Шалабаев проверил качество выполненных работ. Он также сообщил, что внутренние работы будут выполнены в кинотеатре в 2022 году.

Отмечается, что кинотеатр был назван в честь великого писателя Максима Горького, которого называли буревестником революции.

Как отметил Шалабаев, в юбилейный год привели в порядок сразу несколько объектов, связанных с именем Максима Горького. Это, в том числе, сквер на площади Горького, а также почти утраченная скульптура Горького работы Андрея Кикина.

В настоящее время кинотеатр используется не только по прямому назначению. В нем также проводятся выставки, концерты творческих коллективов.

Справка:

Кинотеатр «Буревестник» был открыт 1 мая 1955 года. Заметка появилась в одном из майских номеров газеты «Красный сормович». В первые дни после открытия кинотеатр посетили более 10 тысяч нижегородцев. Зрительный зал кинотеатра рассчитан на 550мст, а в фойе могут одновременно находиться более 200 человек.