Иммерсивные технологии появятся на уроках естественнонаучного цикла в школах Дзержинска

В школах Дзержинска продолжается внедрение иммерсивных технологий в образовательный процесс. Технологии позволяют проводить занятия в виде групповой командной игры, где дети самостоятельно решают различные логические и практические задачи и погружаются на 3-5 минут в виртуальную реальность с целью отработки полученных навыков. Уже с этого года VR-технологии будут применены не только на уроках ОБЖ, но и на занятиях по трем основным предметам естественнонаучного цикла – физике, химии и биологии. Соответствующие сценарии были разработаны специалистами ООО «Цифровое пространство» при поддержке администрации города Дзержинска.

«Впервые технологии виртуальной реальности мы использовали в 2019 году в рамках реализации совместного пилотного проекта «VR-ОБЖ» администрации Дзержинска и ООО «Цифровые технологии». За два года он показал себя очень хорошо: учителя не раз мне рассказывали, что, несмотря на факультативный характер занятий с VR, на них всегда приходит много учеников, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. – Рад, что и в этом году Дзержинск остался платформой для апробации новых VR-проектов, тем более что у нас для этого есть и необходимое оборудование, и ресурсный центр, и педагоги, имеющие опыт внедрения VR-технологий и заинтересованные в повышении уровня образовательного процесса».

По словам исполнительного директора ООО «Цифровые технологии» Михаила Евстифеева, для уроков биологии в Дзержинске был разработан робот-хирург, с помощью которого школьники смогут наглядно изучить строение человеческого тела и его органов. На занятиях по химии благодаря технологиям VR учащиеся познакомятся с 17-ю труднодоступными для промышленного использования редкоземельными металлами, а на уроках физики ощутят себя воздухоплавателями и поднимутся вверх на воздушном шаре.

«В школьных курсах химии, биологии и физики довольно много сложных тем. Для их понимания важна наглядность, непосредственное участие в процессе. Поэтому вслед за ОБЖ перенести в виртуальную реальность мы решили именно их. К тому же, как и в ОБЖ, создание многих ситуаций здесь не только опасно, но и невозможно физически. Для тестирования сценариев и обучения работе с технологиями VR в школе уже собрана группа педагогов, которые готовы совершенствовать свои уроки и насыщать их интересным для подростков материалом. Большое преимущество Дзержинска заключается в том, что и у педагогов, и у школьников в учебных заведениях, где реализуется наш проект «VR-ОБЖ», уже есть опыт работы со специальной техникой», - рассказал исполнительный директор ООО «Цифровые технологии» Михаил Евстифеев.

В планах администрации города и ООО «Цифровые технологии» внедрение технологии виртуальной реальности во всех школах Дзержинска

В первую очередь технологии виртуальной реальности на уроках химии, биологии и физики смогут использовать учащихся 5-9 классов тех тринадцати школ, где уже реализуется проект «VR-ОБЖ» и есть необходимое оборудование, это школы №№ 7, 9, 13, 17, 18, 20, 23, 30, 33, 36, 40, 70 и 71. Напомним, в рамках проекта «VR-ОБЖ» школьники отрабатывают порядок своих действий в случае пожара, чрезвычайных ситуаций техногенного характера и террористических актов, учатся действовать в нештатных ситуациях в школе и дома и практикуются в правилах дорожного движения.

В планах администрации города и ООО «Цифровые технологии» внедрение технологии виртуальной реальности во всех школах Дзержинска по всем предметам, где это необходимо. Со следующей недели на базе ресурсного центра будет организовано обучение педагогов иммерсивным технологиям.

Напомним, Дзержинск стал первым городом в России, где были применены VR-технологии в школах. Разработки дзержинских программистов и учителей с 2020 года применяются в более чем 50 регионах России.