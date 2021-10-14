Бывшего экономиста нижегородского ГУФСИН будут судить за поборы

Бывшего главного экономиста ГУФСИН России по Нижегородской области обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУСКР.

Следователи установили, что в 2016-2020 годах злоумышленник помогал руководителю регионального управления ФСИН собирать с сотрудников средства, которые им были выписаны в виде премий. Полученные деньги шли на нужды руководства ведомства.

- При его пособничестве были собраны денежные средства на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемый, также превышая должностные полномочия, незаконно собрал с подчиненных сотрудников более 850 тысяч рублей на нужды управления, - добавили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ выявили противоправные действия мужчины. В ходе предварительного расследования го уволили из органов ФСИН. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что бывший замначальника Нижегородского ГУФСИН получил условный срок за поборы с подчиненных.