Рождаемость в Нижегородской области снизилась на 4% в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рождаемость в Нижегородской области снизилась в 2021 году на 4%. Об этом заявила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова во время прямой линии 14 октября.

- За прошедшие девять месяцев в регионе было зарегистрировано порядка 20 тысяч малышей, что на 4% меньше показателей аналогичного периода предыдущего года, - пояснила Ольга Краснова.

Стоит отметить, что рождаемость в Нижегородской области стремительно уменьшается на протяжении нескольких последних лет, каждый год детей появляется на свет всё меньше. Так, в 2017 году рождаемость сократилась на 11, 56%, в 2018 – на 4,6%, в 2019 – 9,5%, а в 2020-м – еще на 4,6%. Судя по всему, 2021 год продолжит эту тенденцию.

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