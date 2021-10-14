Нижегородцам вернули более 170 тысяч рублей переплаты за отопление. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

После вмешательства ГЖИ домоуправляющая компания сделала перерасчет платы за отопление жителям многоквартирного дома в Сормовском районе.

Как сообщили в Госжилинспекции, к ним обратились жители одного из домов Сормовского района с просьбой проверить проверку начислений за отопление. Они жаловались на большие суммы в платежках.

- В отношении ООО УК «На Зайцева» проведена внеплановая документарная проверка. Было выявлено нарушение норм действующего законодательства, в доме №8 на ул. Победная по итогам 2020 года была проведена корректировка платы за отопление, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

В итоге справедливость восторжествовала - сормовичам вернули более 177,5 тысяч рублей.

Напомним, что жителю Сормовского района Нижнего Новгорода вернули около 8,5 тысяч рублей переплаты.

Так, нижегородская ГЖИ провела проверку и обязала ТСЖ №471 сделать коммунальных платежей. В Госжилинспекцию обратился один из жильцов многоквартирного дома.