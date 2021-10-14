Предприятия бьюти-индустрии Дзержинска проверят на соблюдение санитарных норм

В Дзержинске возобновились регулярные проверки предприятий бьюти-индустрии на соблюдение санитарных норм. К таким предприятиям относятся парикмахерские, салоны и студии красоты, барбер-шопы и т.д.

Как отметила директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска Наталия Туранова, проверки проводились и ранее, но в связи с началом четвертой волны заболеваемости они станут ежедневными.

«Мы планируем проводить проверки как совместно с полицией, так и силами сотрудников департамента, - отметила она. – Сейчас для предприятий бьюти-индустрии действуют правила, введённые в прошлом году указом губернатора, – сотрудники в обязательном порядке должны быть в масках, после каждого клиента необходимо обрабатывать помещение с использованием антисептических средств и проветривать, прием можно вести только по предварительной записи, не допуская образования очередей».

По итогам третьей волны коронавируса сотрудниками полиции было составлено порядка 10 протоколов о несоблюдении требований Указа губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности». Напомним, соблюдение масочного режима регулируется статьей 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для нарушителей предусмотрены штрафы: от 15 до 50 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

«Еще раз хочу отметить, что перед нами не стоит задача наказать, тем более, что штрафы для юридических лиц установлены достаточно высокие и могут нанести серьезный ущерб бизнесу. Тем не менее, для нашей общей безопасности нарушения санитарных норм должны пресекаться. Поэтому я прошу предпринимателей отнестись к требованиям закона максимально серьезно», - подчеркнула Наталия Туранова.