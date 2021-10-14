29 регионов приняли участие во всероссийском педагогическом форуме в Мининском университете

Всероссийский форум «Учитель и наука. Практики, компетенции, достижения» состоялся 8 октября 2021 года в Мининском университете. Эксперты-практики из 29 регионов страны обсудили самые важные вопросы системы образования и поделились своим опытом.

Участников форума поприветствовали Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов, Президент Российской академии наук А.М. Сергеев, Президент Российской академии образования О.Ю. Васильева, декан факультета педагогического образования Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова В.С. Басюк, заместитель Губернатора Нижегородской области А.Г. Саносян, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Т.А. Терентьева, и.о. ректора НГПУ им. К. Минина В.В. Сдобняков, ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Е.В. Загайнова.

В начале работы форума состоялось торжественное вручение наград победителям второй всероссийской премии «Исток» им. Академика И.В. Петрянова-Соколова. Эта премия присуждается учителям-предметникам естественно-научного профиля, вдохновившим учеников на выбор профессии в области науки и технологий. Победителями стали 12 педагогов из разных регионов страны, в том числе двое - из Нижегородской области. Тем более символично, что форум и вручение премий прошли именно в Мининском университете.

- Одним из ключевых вопросов современного развития является формирование человеческого капитала, потому что только так мы сможем участвовать в «гонке технологий», - обозначил задачу Президент Российской академии наук Александр Сергеев. - В связи с этим подготовка профессиональных кадров должна стать одной из определяющих сфер развития общества. И в этом процессе роль российского учителя невозможно переоценить.

Президент также отметил необходимость того, чтобы все заинтересованные министерства и ведомства сформулировали общее видение: как подготовить, профессионально ориентировать и помочь реализоваться молодым специалистам.

- Мининский университет важен не только для Нижегородской области, но и для прилегающих регионов, - подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. - Одна из задач, которая стоит перед нами в связи со строительством новых школ, это создание кадрового ресурса, и роль лидера в этом, конечно, у Мининского. Это вуз, на базе которого мы создали региональный педагогический кластер: губернский колледж, 29 психолого-педагогических классов в школах региона. Мининский – это идеолог и драйвер в плане развития педагогического направления Нижегородской области.

В формате открытых разговоров, панельных дискуссий и круглых столов эксперты обсудили различные темы: наставничество как институт формирования исследовательских компетенций учителя и ученика, психолого-педагогические классы как новое поколение учительства, университет как центр подготовки специалистов для работы с расстройствами аутистического характера и другими ментальными нарушениями, цифровую трансформацию школы, региональную систему профессионального развития педагогов. Эксперты Мининского университета выступили модераторами и спикерами во всех экспертных модулях форума.

- Форум объединил экспертов-практиков, представителей профессии и людей, принимающих решения и определяющих вектор развития системы образования из 29 регионов страны. Это площадка для обсуждения самых актуальных вопросов не только педагогики, но и всей сферы образования: пути развития современного учителя как исследователя, как ученого, реализующего собственную научную повестку и создающего исследовательское пространство вокруг себя. Это важно, поскольку учитель в науке – это человек, способный самостоятельно развиваться, формировать команду единомышленников, брать на себя ответственность за результаты. Это универсальные слагаемые академического лидерства и жизненная необходимость в развитии современного образования, - рассказал и.о. Мининского университета Виктор Сдобняков.

В рамках форума Мининский университет открыл планетарий и астрономический класс Музея Просвещения Мининского университета. В музе собраны уникальные экспонаты 19-20 в.в. Планетарий в Мининском существовал 1965 года. Теперь он – цифровой, современный, оснащен четырехпроекторной проекционной системой и демонстрирует визуал высочайшего качества. Он может демонстрировать не только звездное небо, глобальный и микрокосмос, а еще и любые объекты виртуальной реальности. Благодаря архитектуре открытого типа программы для планетария могут разрабатываться самими студенты, в т.ч. на практикумах. В планетарии будут проходить занятия учителей астрономии, физики и даже биологии, а также экскурсии для школьников.