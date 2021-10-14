Пьяный нижегородец убил гостя из-за оскорбления

52-летнего мужчину обвиняют в совершении убийства на территории Уренского района Нижегородской области. Как сообщает региональное СУ СКР, инцидент произошел в июле этого года в деревне Павлово.

- В гостях у обвиняемого находился его 61-летний приятель, проживающий в соседней деревне. После распития алкоголя гость оскорбил хозяина. В ответ обвиняемый нанес обидчику множественные удары обухом колуна по голове, - сообщили в пресс-службе.

Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, но это ему не удалось. Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина заключен под стражу и ожидает суда.