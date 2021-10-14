В Дзержинске завершаются работы по капитальному ремонту 17 многоквартирных домов

Подрядные организации по договорам с МКУ «Городское жилье» завершают капремонт фасадов и систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения в 11 из 17 многоквартирных домов Дзержинска.

Ремонт фасадов домов №№ 87 и 89 по проспекту Ленина выполнен на 70%, а дома № 12 по улице Маяковского – на 60%, готовность остальных объектов составляет 85-95%. Кроме того, устранены выявленные нарушения при капремонте комплекса домов в переулке Учебном.

«По некоторым объектам у нас есть претензии к темпам выполнения работ, но подрядчики должны закончить все внутренние и наружные работы к сроку окончания контрактов – к середине декабря», - отметил директор МКУ «Городское жилье» Дмитрий Москвичев.

Администрация совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области прорабатывает вопрос по переносу на более ранние сроки капремонта многоквартирных домов с высоким процентом собираемости взносов в Фонд капитального ремонта Нижегородской области.

«Администрация города Дзержинска является техническим заказчиком работ по капитальному ремонту с 2017 года. Благодаря тщательному контролю за выполнением работ и выстроенному взаимодействию с каждым годом увеличивается количество отремонтированных домов, проживание в них становится ещё более комфортным», - сказал генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк

В текущем году Фондом капитального ремонта Нижегородской области выделено более 130 млн рублей

К настоящему времени собственниками помещений в многоквартирных домах Дзержинска на комиссию по определению необходимости проведения капремонта в более ранние сроки было направлено 47 заявок. Фондом было принято решение перенести на 2022 год капремонты в 23 домах. По оставшимся 24 домам сроки перенесены на 2023 и более поздние годы.

«При рассмотрении вопроса о переносе сроков капитального ремонта прежде всего принимается во внимание фактический износ дома, его кровли, фасада, коммуникаций. Однако определяющим фактором рассмотрения документов Фондом капитального ремонта Нижегородской области является собираемость платежей за капремонт по конкретному дому. Если она ниже 55%, перенос сроков капремонта на более раннее время становится невозможным. Именно поэтому важно в срок и в полном объеме делать взносы», - пояснил Александр Платонов, директор департамента ЖКХ администрации города Дзержинска.

В текущем году Фондом капитального ремонта Нижегородской области выделено более 130 млн рублей на 17 многоквартирных домов Дзержинска. Задолженность дзержинцев по взносам за капремонт сохраняется в размере более 500 млн рублей.

Напомним, капитальный ремонт многоквартирных домов финансируется либо со спецсчета дома по мере накопления на нем достаточного количества средств, либо проводится за счёт средств, перечисленных жителями Дзержинска в Фонд капитального ремонта Нижегородской области.