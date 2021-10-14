Усадьбу Лемехова-Малехонова разоряют в Городце Нижегородской области Фото: Скриншот с видео «Фронде ТВ»

Вандалы разоряют усадьбу Лемехова-Малехонова в Городце Нижегородской области. Усадьба на улице Максима Горького является объектом культурного наследия. Об этом рассказал в сюжете программы "Наступление на наследие" журналист Андрей Новичков.

Так, особняк построил в 1892 году купец-старообрядец Афанасий Гурьевич Лемехов. Позже около главного дома там появились жилой флигель, производственные корпуса, а также небольшой сад. Накануне Первой мировой войны усадьба перешла во владение торговца зерном и хлебом Алексея Дмитриевича Малехонова, тогда на территории появилась еще и старообрядческая печатня книг.

Усадьба конца XIX века в Городце является уникальным образцом «академической» эклектики, сочетающим разные формы общеевропейских стилей: ренессанс, барокко, классицизм. Фасады украшены лепниной, а парадный вход - чугунным навесом с изображением голубя с виноградной гроздью в клюве. Внутри полностью сохранились лепные потолки в залах и белые кафельные печи с фигурными вставками.

- Ужас весь заключается в том, что в 2000-е годы размещавшийся в здании музыкальный колледж выселили, дом опустел, охрану сняли. Мародёры активно разоряют интерьеры, что стало возможно в связи с бездействием местных органов власти, - отметил журналист Андрей Новичков.

Журналист обратился в региональное правительство и администрацию города Городец с просьбой незамедлительно вмешаться, спасти памятник архитектуры и обеспечить ему круглосуточную охрану.