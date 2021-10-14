Бюджет Нижегородской области будет увеличен на 3 миллиарда рублей

Свыше 3 миллиардов рублей федеральных средств поступит в бюджет Нижегородской области в октябре. Соответствующие поправки в региональное Заксобрание внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Эпидемиологическая обстановка в стране и регионе остается напряженной, - напомнил глава региона. – Поэтому часть этих средств будет перенаправлена в территориальный фонд ОМС для дополнительного финансирования медицинской помощи. В том числе часть этих денег пойдет заболевшим коронавирусной инфекцией. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 1,7 миллиарда рублей.

Еще 159,1 миллион рублей будет выделено на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавирусной инфекции.