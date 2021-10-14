Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 14 октября

Электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 14 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Нижегородский район:

С 08:00 до 17:00 света не будет в домах 8 и 10 по улице Ошарской.

Автозаводский район:

С 09:00 до 14:00 света не будет в домах 14, 16, 18, 20 и 22 по улице Политбойцов.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно.

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