Выставка «Нижний в 3D – взгляд через эпоху» открылась в Техническом музее на Покровке

Фотографии повествуют о жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX-XX веков. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка российских и зарубежных фотографов «Нижний в 3D – взгляд через эпоху» впервые открылась в нижегородском Техническом музее 12 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Желающие могут прийти в музей и ознакомиться с работами фотохудожников, представленными в формате 3D. Фотографии и их анаглифичные (с 3D – эффектом) копии расскажут посетителям о жизни Нижнего Новгорода на рубеже XIX-XX веков. Снимки можно будет посмотреть при помощи аутентичных и цифровых стереоскопов.

В числе представленных работы Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова, Захария Виноградова, стереопары ряда неизвестных авторов и другие работы. Помимо этого, посетителям покажут фильм о жизни Андрея Карелина «Дом фотографа». Он повествует о встрече Андрея Карелина и Владимира Шухова на Всероссийскойвыставке 1896го

Как рассказал автор проекта Дмитрий Новиков, фотографии хранят память о том времени, в которое они были сделаны.

- Когда мы смотрим на фотоработы, сделанные более ста лет назад в стереоэффекте, то уже не чувствуем разрыва времени, который разделяет нас с героями этих фотографий, мы становимся их современниками, - добавил он.

КОНКРЕТНО

Экспозиция представлена по адресу улица Большая Покровская, 43 (3 этаж). Посетить ее можно со вторника по воскресенье ежедневно с 10:00 до 18:00. Допуск осуществляется по QR-коду с портала госуслуг, либо документам, подтверждающим наличие антител к COVID-19.