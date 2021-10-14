Нижегородские организации оштрафовали на 6 млн рублей за нарушение коронавирусных ограничений

Нижегородские кафе, магазины и другие организации оштрафованы более чем на 6 миллионов рублей за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В начале октября в Нижегородской области ужесточили проверки соблюдения предприятиями указа губернатора о введении режима повышенной готовности. Только за последние два дня сотрудники Роспотребнадзора проверили более 200 объектов, а за последний год – свыше 13 тысяч. Чаще всего нарушениями становятся отсутствие рециркуляторов, а также использование санитайзеров без «опознавательных знаков», у которых отсутствует маркировка и не указан срок годности.

- В целом за весь период действия ограничительных составлено более 600 протоколов об административном правонарушении, по решению судов наложено штрафов на сумму более 6 млн рублей, деятельность 14 объектов приостановлена решениями судов, - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области с 6 октября введены новые ограничения. Школы и другие учебные заведения начали переходить на дистанционный формат обучения.