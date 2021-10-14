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Политика14 октября 2021 8:33

Артем Чагаев стал председателем Молодежной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода

Заседание состоялось 13 октября
Валерия МУРОМЦЕВА
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Артем Чагаев избран председателем Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода. Тайное голосование проходило на заседании 13 октября, сообщает пресс-служба Думы.

На этом посту Артем Чагаев сменил Романа Золотова, который в сентябре сложил свои полномочия из-за выхода из Молодежной палаты в связи с переездом в другой регион. Заместителем председателя была избрана Анастасия Россомахина, а ответственным секретарем – Дарья Строкина.

- В ближайшие выходные мы проведем стратегическую сессию. Устроим мозговой штурм, чтобы обновить все проекты, которые у нас есть, и проверить ход их реализации, - сказал Артем Чагаев и поблагодарил коллег за поддержку.

Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода была создана в 2012 году. Она является совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения Молодежной палаты носят рекомендательный характер.